Токаев: Казахстан не будет открывать рынок для импортного автохлама

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Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что Казахстан не должен открывать свой рынок для импортного автохлама. При этом казахстанскую автосборку нужно проверить, поскольку граждане считают, что местным авто на заводах лишь прикручивают колеса, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соцсетях постоянно муссируется информация, что большинство казахстанских авто якобы приходят практически в готовом виде: как говорится, остается лишь колеса прикрутить.

Здесь видится значительная доза преувеличения. Причем, цель преувеличения понятна. Во всяком случае, надо выяснить, насколько это соответствует реальности, и принять меры", - заявил Токаев.

Президент добавил, что надо определиться со ставками утильсбора, но нужно избегать крайностей.

"По утильсбору мы приняли решение – все средства будут поступать государству. Теперь надо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает этот вопрос.

Сразу отмечу: утильсбор будет пересмотрен, но нужно избегать крайностей, нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного импортного автохлама.

Утилизационный и регистрационный сбор – это не самоцель. Главное - повысить доступность авто и сельхозтехники. Ожидаем соответствующей реакции от производителей и дистрибьюторов", - сказал Токаев.

Напомним, что 11 января Токаев поручил прекратить работу компании "Оператор РОП", а также заявил о необходимости пересмотреть ставки по утильсбору в стране.

В конце января сообщалось, что новые ставки утвердят до конца февраля.

Кроме того, сегодня премьер-министр Алихан Смаилов сообщил президенту, что ставки будут существенно снижены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955135-tokaev-kazahstan-ne-budet-otkryvat-rynok-dlya-importnogo-avtohlama/