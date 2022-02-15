Из-за непогоды изменился формат обучения в Карагандинской области

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В Карагандинской области из-за неблагоприятных погодных условий занятия в большинстве школ и колледжей переведены на дистанционный формат, передает корреспондент NUR.KZ.

15 февраля на "дистанционку" переведены школы Темиртау, Шахтинска, Абая, а также Бухар-Жырауского, Каркаралинского и Нуринского районов. Дистанционно заниматься будут все школьники с 0-го по 11-й классы.

В Караганде, Шахтинске и Сарани отменены занятия для учащихся 0-4 классов первой смены. Они так же будут заниматься дистанционно.

Для учеников 5-11 классов посещение школы – по усмотрению родителей с учетом отдаленности проживания.

Занятия для студентов колледжей всех курсов также будут проводиться дистанционно.

"Для студентов, которые все же придут в колледж, занятия проводятся штатно. В зависимости от погоды занятия могут быть сокращены. В регионах учитываются метеоусловия. При спокойной погоде занятия в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе Управления образования Карагандинской области.

В традиционном формате будут учиться школьники Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956097-iz-za-nepogody-izmenilsya-format-obucheniya-v-karagandinskoy-oblasti/