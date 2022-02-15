Потерявшие из-за болезни дочь супруги борются за жизнь сына в Алматинской области

Арслан Раев. Фото: из личного архива

Супруги из Алматинской области борются за жизнь четырехлетнего сына, Арслана Раева. Ранее в семье уже случилось горе - от болезни скончалась 7-летняя дочь, передает NUR.KZ.

"В начале прошлого года Арслан начал жаловаться на ногу. Так как он катался на санках, мы думали, что он растянул ногу, и на следующий день вызвали педиатра. Он назначил нам анализы и направил на прием к травматологу.

На следующий день рано утром у Арслана из носа пошла кровь, которая не останавливалась. Мы вызвали скорую помощь, и нас отвезли в больницу, где провели обследование и сказали, что у нас анемия тяжелой степени. 7 января 2021 года нас перевели в Талдыкорган в детскую больницу", - рассказывает мама мальчика Динара Раимкулова.

Там мальчику поставили диагноз "острый лейкоз". Это известие стало ударом для родителей - ранее они потеряли 7-летнюю дочь от анемии Фанкони.

"Еще не перестала заживать рана от невосполнимой потери ребенка, как вновь болезнь настигла нас. Чтобы не потерять драгоценное время, собрав все свои сбережения, а также приняв помощь родственников и друзей, мы экстренно вылетели первым рейсом в Турцию, город Стамбул в клинику Emsey.

Начали экстренное лечение по протоколу, организм дал хорошую реакцию на лечение изначально, и трансплантации можно было избежать. Арслан прошел все этапы химиотерапии. Мы проходили последний курс химиотерапии и уже готовились к тому, что скоро этот весь кошмар закончится, но внезапно у сына заболела правая ручка.

Она полностью перестала функционировать и нам срочно назначили МРТ головного мозга. МРТ показало сильное сужение сосуда и нам назначили специальные уколы. Параллельно взяли биопсию костного мозга, где было подозрение на рецидив заболевания. Биопсию повторили и по результатам у Арслана – экстрамедуллярный рецидив в головной мозг. Помочь может только трансплантация костного мозга. И времени не остается", - рассказала мама.

Арслан уже прошел четыре блока химиотерапии, затем будет лучевая терапия, а потом - трансплантация. Стоимость лечения составляет 135 000 долларов. На сегодня не хватает 66 714 долларов - в районе 28,7 млн тенге.

Собрать такую сумму родителям самостоятельно не под силу, а время идет. Родители Арслана просят всех неравнодушных не проходить мимо их беды и помочь в сборе.

@strong_arslan_raev

Реквизиты:

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Тел.: +7 707 814 8615

Dinara Raimkulova (мама)

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Dinara Raimkulova (мама)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956040-poteryavshie-iz-za-bolezni-doch-suprugi-boryutsya-za-zhizn-syna-v-almatinskoy-oblasti/