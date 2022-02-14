13-летняя астанчанка всю ночь веселилась в клубе, пока полиция и родители искали ее

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Родители 13-летней жительницы Нур-Султана обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. Однако, как выяснилось, пока полицейские искали девочку, она веселилась в ночном клубе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Нур-Султана.

Заявление о пропаже подростка поступило в полицию поздним вечером. На поиски девочки был ориентирован личный состав столичной полиции.

Но утром девочка сама пришла домой к бабушке.

Как оказалось, пока полицейские искали пропавшего ребенка, она вместе с друзьями устроила вечеринку в одном из ночных клубов на правобережье столицы.

В итоге родителей юной "тусовщицы" оштрафовали по статье 442 КРКобАП "Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей". С семьей провели профилактическую беседу о недопустимости подобных фактов.

Штраф грозит и владельцу клуба, в котором отдыхали несовершеннолетние - возбуждено административное производство по статье 132 КРКобАП "Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время".

Полицейские столицы призвали родителей быть внимательными и контролировать местонахождение своих детей. Стражи порядка также предупредили об ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955955-13-letnyaya-astanchanka-vsyu-noch-veselilas-v-klube-poka-politsiya-i-roditeli-iskali-ee/