"Засветиться в Stories": "услуги парня на 14 февраля" появились в Нур-Султане

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Предприимчивые жители столицы решили подзаработать в День святого Валентина - на популярном сайте объявлений появились "услуги парня на 14 февраля", передает NUR.KZ.

Например, некий Тимур предлагает девушкам продемонстрировать своим подругам и бывшим, что они не одиноки. Далее молодой человек предоставляет прайс-лист на свои услуги.

Так, сходить на свидание с ним обойдется в 10 тысяч тенге, по счету или за билеты, разумеется, будет платить девушка. Подарить букет цветов парень согласен за 5000 тенге, но стоимость букета оплачивает сама же одаряемая.

Также молодой человек предлагает забрать девушку с работы или учебы на такси бизнес-класса за неимением своего авто - на это он поставил ценник в 10 тысяч тенге. Самой недорогой услугой оказалось совместное фото - 1500 тенге, а выложить Stories в соцсетях с отметкой его аккаунта - 3000 тенге.

Скриншот: olx.kz

Кроме того, он побеспокоился и о внешнем виде. Если девушка решит выбрать, как выглядеть молодому человеку, то нужно доплатить 10 тысяч тенге, а если в его гардеробе нет желаемого наряда - то еще плюс 15 000 за аренду костюма. Прическу он оценил в 80 000 тенге.

Однако, уверяет автор объявления, список услуг гибкий и если он не учел что-то в своем прайсе, девушка может предложить что-то свое.

Схожий, но более короткий прейскурант у другого пользователя сайта объявлений. Там автор предлагает сходить в кино за 10 тысяч тенге, не считая стоимость билетов; подарить букет за 20 000 тенге - но сюда входит сам букет. Если цветы девушка покупает сама, то ее ждет скидка - 8000 тенге за то, что они ей будут подарены.

Сходить в кафе или ресторан - 15 тысяч тенге, но счет и в этом случае будет оплачен представительницей прекрасного пола. А вот фото обойдется в 8 000 тенге, но тут автор делает оговорку на "ваши", то есть, скорее всего, на снимках он фигурировать не будет.

Отметим, что аналогичные услуги появились у парней соседней страны. В нескольких российских городах молодые люди стали предлагать все те же действия. Правда, там парни готовы даже на страстный поцелуй с девушкой на глазах ее бывшего парня. Разумеется, не бесплатно - такая опция доступна за 10 000 рублей - более 55 000 тенге.

Еще один предприимчивый молодой человек и вовсе готов подраться за заказчицу. Конечно, не бесплатно - это стоит 30 000 рублей (165 тысяч тенге) и даже 50 000 рублей (275 тысяч тенге), если оппонентом является ее бывший парень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955951-zasvetitsya-v-stories-uslugi-parnya-na-14-fevralya-poyavilis-v-nur-sultane/