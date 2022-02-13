Участок трассы Кызылорда - Павлодар закрыли из-за непогоды

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В связи с ухудшением погодных условий было закрыто движение по участку трассы Кызылорда - Павлодар сообщается в официальном Isntagram ДЧС Павлодарской области.

В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области закрыто движение на участке автодороге республиканского значения Кызылорда-Павлодар (1206-1135 км), а именно от Шидерты до границы Карагандинской области.

Подчеркивается, что движение закрыто для всех видов транспорта.

Дорогу закрыли из-за метели и плохой видимости.

Напомним, ранее сообщалось, что движение для грузовиков и автобусов ограничили на трассе Алматы-Усть-Каменогорск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955886-uchastok-trassy-kyzylorda-pavlodar-zakryli-iz-za-nepogody/