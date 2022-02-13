Движение для грузовиков и автобусов ограничили на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

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На участке автодороги республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск ограничили движение для некоторых видов транспорта, сообщается в официальном Instagram ДЧС ВКО.

В связи с ухудшением погодных условий было принято решение ограничить движение для грузового​ автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов. Оно закрыто с 21:15 12 февраля текущего года на участке трассы Алматы-Усть-Каменогорск (778-967 км., Аягоз-Калбатау).

Кроме того, на 22:40 (суббота) по ВКО ограничение для автобусов и грузовых автомобилей:

от границы Алматинской области до села Калбатау;

от Калбатау до Семей;

от Таскескен до Урджар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955862-dvizhenie-dlya-gruzovikov-i-avtobusov-ogranichili-na-trasse-almaty-ust-kamenogorsk/