Алматинцев предупредили об аномальной погоде в феврале

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Акимат Алматы обратился к жителям города с просьбой ответственнее отнестись к SMS-рассылке от ДЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление жилищной политики при акимате.

Как отметили в профильном управлении, до конца февраля в Алматы ожидается неустойчивая аномальная погода с резкими перепадами температуры с плюсовой до минусовой, выпадением смешанных осадков выше нормы в виде дождя и снега, сопровождающихся порывами ветра, а также повышенной влажностью, изморозью, туманом и гололедом.

В связи с этим горожан призвали серьезнее отнестись к SMS-рассылке от ДЧС.

Водителей попросили соблюдать меры предосторожности при вождении автомобиля, снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам при повышенной скользкости, особенно на спусках, подъемах, лестницах, а также при переходах проезжей части.

"Дорогие алматинцы! Еще немного терпения, и совсем скоро в нашем любимом городе наступит долгожданный и долгий теплый период! Берегите свое здоровье и своих близких!" – заключили в Управлении жилищной политики города Алматы.

По информации с сайта РГП "Казгидромет", в ночь на 13 февраля в Алматы ожидается переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег), временами – туман, гололед. Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов

Днем, по тем же данным, осадков не ожидается. Временами возможны туман и гололед, температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955839-almatintsev-predupredili-ob-anomalnoy-pogode-v-fevrale/