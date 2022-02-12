Слепая казахстанка несколько месяцев жила одна в грязной квартире (видео)

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В одной из квартир города Алга Актюбинской области нашли незрячую женщину. Она лежала в грязной комнате, почти не могла ходить и слышать. Сейчас женщина находится в больнице, за ней наблюдают врачи.

51-летнюю Замзагуль Жасымову нашли в квартире в городе Алга, где она прожила почти полгода, передает телеканал "Астана". Сообщается, что женщина, слепая и обессилевшая, лежала на грязной кровати в куче мусора в холодной квартире.

Корреспонденты телеканала рассказали, что женщину обнаружили соседи, которые пришли выяснять причину отключения воды в доме. Приехавшие позже медики забрали пациентку прямо с кровати, на которой она лежала. Это произошло 7 февраля.

Сейчас Замзагуль Жасымова находится в центральной районной больнице. В ее квартире сделали санитарную обработку и в ближайшее время проведут косметический ремонт, рассказывают журналисты.

"Вшивая, мы ее побрили налысо, обработали, помыли, вещи все отнесли в прачку. Мои медсестры принесли вещи из дома, ее переодели. Со стороны сердечно-сосудистой системы все в норме, со стороны невралгической симптоматики – тоже. Нужно лечение в специализированном медучреждении по поводу ее хронического алкоголизма", – говорит заведующая соматическим отделением Алгинской ЦРБ Ирина Рущук.

Сообщается, что Замзагуль переехала в город полгода назад. Раньше она жила в Темирском районе и работала в крестьянском хозяйстве. Сейчас женщина говорит, что чувствует себя лучше, но у нее отсутствует аппетит. Также актюбинка почти не видит и не слышит.

В акимате пообещали помочь женщине с оформлением инвалидности, если она будет определена, передают корреспонденты телеканала.

Кроме того, получилось связаться с родственниками женщины. В Алга у нее живет сын, который работает грузчиком на местном рынке. В Актобе у Замзагуль есть родной брат, который пообещал забрать сестру к себе.

Если родственники откажутся забирать Замзагуль, ее определят либо в дом престарелых, либо в центр адаптации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщают журналисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955788-slepaya-kazahstanka-neskolko-mesyatsev-zhila-odna-v-gryaznoy-kvartire-video/