Казахстанцев вновь призвали не доверять слухам о кредитной амнистии
В социальных сетях и мессенджерах вновь распространяется информация касательно якобы проводимой "кредитной амнистии" по всем видам займов. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
В ведомстве заявили, что информация о кредитной амнистии является ложной. Указывается, что эти слухи распространяют с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение.
Для поддержки граждан, имеющих просрочку по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности.
Заемщикам с просрочками необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где их обращение рассмотрят и предложат условия реструктуризации долга.
По данным АРРФР, условия могут быть следующие:
- снижение ставки вознаграждения;
- отсрочки платежа;
- изменение метода погашения;
- увеличение срока займа;
- прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмена неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа и т.д.
Если заемщику не удастся достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации, то он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в агентство.
При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения.
Также в агентстве напомнили, что в Казахстане продолжается реализация программы рефинансирования ипотечных займов для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы.
В рамках программы проводится рефинансирование основного долга по ставке вознаграждения не более 3% годовых. Просроченная задолженность заемщика по вознаграждению, пене, штрафам и комиссиям подлежит прощению банками.
"Просим граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников", - призвали в ведомстве.
Более подробную информацию об условиях и результатах программы рефинансирования ипотечных займов можно прочесть по данной ссылке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955739-kazahstantsev-vnov-prizvali-ne-doveryat-sluham-o-kreditnoy-amnistii/