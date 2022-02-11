Казахстанцев вновь призвали не доверять слухам о кредитной амнистии

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В социальных сетях и мессенджерах вновь распространяется информация касательно якобы проводимой "кредитной амнистии" по всем видам займов. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

В ведомстве заявили, что информация о кредитной амнистии является ложной. Указывается, что эти слухи распространяют с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение.

Для поддержки граждан, имеющих просрочку по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности.

Заемщикам с просрочками необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где их обращение рассмотрят и предложат условия реструктуризации долга.

По данным АРРФР, условия могут быть следующие:

снижение ставки вознаграждения;

отсрочки платежа;

изменение метода погашения;

увеличение срока займа;

прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмена неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа и т.д.

Если заемщику не удастся достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации, то он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в агентство.

При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения.

Также в агентстве напомнили, что в Казахстане продолжается реализация программы рефинансирования ипотечных займов для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы.

В рамках программы проводится рефинансирование основного долга по ставке вознаграждения не более 3% годовых. Просроченная задолженность заемщика по вознаграждению, пене, штрафам и комиссиям подлежит прощению банками.

"Просим граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников", - призвали в ведомстве.

Более подробную информацию об условиях и результатах программы рефинансирования ипотечных займов можно прочесть по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955739-kazahstantsev-vnov-prizvali-ne-doveryat-sluham-o-kreditnoy-amnistii/