"Выделили 600 млн тенге на стряхивание снега с деревьев": акимат Шымкента ответил на слухи

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В акимате Шымкента прокомментировали появившуюся информацию о выделении 600 млн тенге на стряхивание снега с деревьев. Эти слухи вызвали возмущение горожан, передает Otyrar.kz.

Заместитель акима Шымкента Ергали Билисбеков пояснил, что все запланированные в бюджете траты на озеленение города формируются согласно нормам и требованиям законодательства.

Чиновник отметил, что территория Шымкента составляет 116 тысяч гектаров. В настоящее время в городе насчитывается более 6 миллионов деревьев.

Кроме того, в мегаполисе расположены 8 парков и 39 скверов.

"А работы по стряхиванию снега, указанные в статье расходов, являются лишь одним из многих направлений работ по содержанию зеленых насаждений в целом. То есть в целях безопасности такими работами планируется охватить 66 220 деревьев в местах массового пребывания людей. При этом общие затраты на это, согласно смете, составили 891,4 тыс. тенге, а не 600 миллионов", - заявил Ергали Билисбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955705-vydelili-600-mln-tenge-na-stryahivanie-snega-s-derevev-akimat-shymkenta-otvetil-na-sluhi/