Процедуру оформления страховки при ДТП планируют упростить в Казахстане

Иллюстративное фото: ДП СКО

Внедрить упрощенный порядок оформления страхового случая планируют в Казахстане. Он подразумевает урегулирование вопросов без участия сотрудников дорожной полиции и вынесения решения суда. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Как отмечают в агентстве, упрощенный порядок урегулирования страхового случая, который более известен как Европротокол, сегодня представлен в некоторых странах СНГ, например, в России, Беларуси, Узбекистане и Армении.

"Европротокол в основе своей представляет упрощенное оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников дорожной полиции и вынесения решения суда", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что на дорогах случается множество незначительных ДТП без пострадавших и без ущерба имуществу лиц, не являющихся участниками ДТП. Но для получения страховых выплат участники ДТП в обязательном порядке должны дождаться приезда полиции, заполнить протоколы, а после ждать решения суда. Весь процесс может занять до двух месяцев.

"Депутатами мажилиса совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и другими заинтересованными государственными органами были проведены работы по подготовке законодательных норм, необходимых для внедрения Европротокола в Казахстане", - отметили в агентстве.

Наряду с действующим порядком урегулирования страхового случая предполагается применение Европротокола при следующих условиях:

ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств;

в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам участников ДТП (при отсутствии потерпевших, которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);

наличие страхового полиса у обоих участников ДТП;

отсутствие разногласий у участников ДТП в вопросе, кто является виновником ДТП;

оформление ДТП осуществляется без судебного решения и участия сотрудников органов внутренних дел;

страховая выплата осуществляется в пределах 100 МРП по одному страховому случаю.

Европротокол позволит существенно сократить срок оформления ДТП и получения страховой выплаты пострадавшими.

Оформить ДТП можно будет через мобильное приложение с единой страховой базой данных.

"Введение Европротокола позволит упростить процедуру получения страховых выплат, обеспечить цифровизацию всего процесса с использованием единого мобильного приложения, снизить количество образования заторов на дорогах при оформлении ДТП", - считают в агентстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955672-protseduru-oformleniya-strahovki-pri-dtp-planiruyut-uprostit-v-kazahstane/