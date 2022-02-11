На повышение стоимости аренды в два раза пожаловались торговцы авторынка в Алматы

Кадр из сюжета: телеканал КТК

Продавцы алматинского авторынка "Бақорда city" выразили недовольство тем, что руководство рынка решило поднять арендную плату сразу вдвое. Такое решение не устраивает торговцев, и теперь они пытаются привлечь внимание к своей проблеме, передает КТК.

Больше полусотни недовольных продавцов собрались перед рынком "Бақорда city". Они возмущены тем, что со следующего месяца им хотят поднять арендную плату сразу вдвое.

"Пришли позавчера, дали нам уведомление. Один к одному, то есть на 100% подняли нам арендную плату. Но у нас и так сейчас тяжело, очень тяжело стоять здесь, работать. Потому что людей нет", - рассказывает предприниматель Ермек Байболов.

Как рассказывают сами торговцы, руководство рынка повышение аренды объяснило тем, что хочет нанять новых техничек. Но такой расклад продавцов не устраивает - по их словам, от уборщиц никакого толка нет, а чистоту им приходится наводить самим.

Предприниматели недовольны и тем, что за аренду собирают даже с тех, кто купил помещение на территории рынка.

"На нулевом этапе мы приобрели здесь помещение сами. Каждый себе приобрел. И приходится еще платить аренду. Сумасшедшую аренду! Сейчас мы просто не вытянем все это", - заявляет предприниматель Нина Герасименко.

По данным телеканала, всего на авторынке около тысячи бутиков, однако работает сейчас только половина из них. Остальным пришлось закрыться - продавцы не потянули аренду.

"Мы раньше платили по 2000 тенге, сейчас будем платить по 4000 тенге за квадратный метр. Еще плюс за квадратный метр мы платим за комуслуги. Не по счетчику, а просто за квадратный метр – по 200 тенге. Еще плюс за стоянку платим по 200 тенге", - рассказывает другой продавец Танирберген Имамбеков.

Он добавляет, что, если руководство авторынка все же поднимет арендную плату, то ему придется закрыть бутик и уволить пятерых сотрудников.

Сейчас аренда бутика вместе с коммунальными платежами составляет 230 тысяч тенге в месяц. А с 1 марта сумма может увеличиться вдвое. Если это произойдет, отмечает Имамбеков, его расходы превысят доходы.

Жалуются продавцы и на несправедливость. По их словам, те, кто снимает бутики на втором этаже, платят в два раз меньше, и поднимать арендную стоимость им руководство рынка не планирует.

К возмущенным вышла глава администрации рынка. Она выслушала претензии и посоветовала бизнесменам обратиться к учредителю.

"Им нужно написать коллективное письмо учредителю, в нем изложить все свои претензии и вопросы. Сейчас учредителя в городе нет. После 23 февраля он приедет, встретится с недовольными и озвучит свое решение", - пояснила глава администрации рынка Зауре Сапажанова.

Продавцы уже начали собирать подписи за то, чтобы им оставили прежнюю стоимость аренды.

Источник: КТК

Напомним, ранее на монополию и многолетние поборы жаловались торговцы другого алматинского рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955616-na-povyshenie-stoimosti-arendy-v-dva-raza-pozhalovalis-torgovtsy-avtorynka-v-almaty/