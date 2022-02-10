"Штрафы за любой огрех": продавцы рынка в Алматы заявили о многолетних поборах и монополии

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Продавцы рынка "Барыс-IV" в Алматы заявили о многолетних поборах - по словам торговцев, их заставляли покупать товар по завышенной цене у определенных поставщиков, а компании, которые привозили товар, платили "налог" за каждый отгруженный килограмм. Ситуацию прокомментировали в администрации рынка, передает телеканал КТК.

"Они (администрация рынка - прим.ред.) мониторингом занимались. Например, один поставщик если в месяц 20 тонн продукции сыра или колбасы завозил, они оплачивали за килограмм данного товара. Например, вот за килограмм - 10 тенге, 15 тенге - отдельная оплата шла. А эти 10, 15 тенге они же со своего кармана не будут давать, компании. Они добавляют в стоимость товара", - рассказывает продавец Изат Сабырулы.

По словам торговцев, запускали на рынок только те компании, которые осиливали установленный руководством "налог". Платили его через черную кассу. Из-за этого и дорожали продукты.

Например, колбасу торговцы вынуждены были покупать у одного поставщика, которого им навязали. А он завышал стоимость, из-за чего повысилась цена и на сам продукт.

Эту же колбасу можно продавать и дешевле, если закупать у других поставщиков. Но к ним торговцы обратиться не могут, объясняют сами продавцы.

Кроме того, как рассказали торговцы, прежняя администрация постоянно выписывала штрафы, выставляла непомерную аренду, а также брала плату за въезд тележки с товаром на территорию рынка.

"У нас штрафы за любой огрех. За мусор, например. Мы этот мусор чуть ли ни домой забираем, уносим. У нас просрочка: вот за просрочку мы платим 200-300 тысяч. Мы платим за тележку. За мою личную ручную тележку я плачу 2600. В год получается целый джип!" - возмущена продавец Жанна Суюнбаева.

Однако теперь все должно измениться в лучшую сторону - месяц назад на рынке поменялось руководство. Оно пообещало не продлевать договор с навязанными поставщиками и не допускать монополии.

"8 января у нас сменился директор в администрации рынка "Барыс-IV". По его указанию, в данный момент убрали все сборы, все монополии и так далее. Базар будет работать в штатном режиме, никаких монополий и так далее не будет. Цены - это, конечно, зависит от поставщика. Администрация не занимается поставкой товаров. Администрация только сдает в аренду торговые точки", - заверил официальный представитель рынка "Барыс-IV" Самат Нуршабаев.

По данным телеканала, сейчас на рынке торгуют около 1000 человек. Все они хотят работать законно, ничего не бояться и платить налоги государству. А потому просят власти проконтролировать, чтобы обещанный порядок на рынке действительно был.

Источник: КТК

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поручил компетентным госорганам навести порядок на рынке "Алтын Орда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955432-shtrafy-za-lyuboy-ogreh-prodavtsy-rynka-v-almaty-zayavili-o-mnogoletnih-poborah-i-monopolii/