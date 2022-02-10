Копил 3 года: около 400 тыс. тенге заплатил осужденный стоматологу в Карагандинской области

Фото: ДУИС по Карагандинской области

В учреждении чрезвычайной безопасности АК-159/5 в Карагандинской области осужденный 3 года копил деньги на протезирование зубов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой ДУИС региона.

В конце ноября 2021 года в медицинскую службу при колонии обратился осужденный с проблемами зубов. Осмотр показал, что необходимо протезирование.

"С детства у меня были проблемы с зубами, в возрасте 5 лет по неосторожности, играя на детской площадке, я получил удар основанием качели в подбородок, после чего произошла деформация нижней челюсти.

В 12 лет, играя с ребятами, я ударился о железную лестницу и окончательно нарушил область нижней челюсти. Семья у нас была неблагополучная, забота о зубах - это последнее, о чем мы думали. Так я и стал жить со сломанными зубами.

Отбывая неоднократно срок, я решил заняться своей проблемой, к тому же на этом фоне у меня появились проблемы с желудочно-кишечным трактом, да и внешне из-за этого я тянул на более старший возраст, хотя мне 36 лет. А после освобождения еще и жениться есть желание", - поделился заключенный.

Администрация учреждения трудоустроила мужчину на полставки в качестве учетчика осужденных. Сейчас он получает 32 тысячи тенге, часть из которых идет на погашение иска, другая - на покупки в магазине.

Но в течение трех лет заключенному удалось накопить 278 тысяч тенге, которые он решил потратить на восстановление прикуса и протезирование, еще 100 тысяч ему добавили родственники.

"На сегодняшний день работа стоматолога окончена, моя внешность преобразилась, я могу полноценно питаться", - с радостью сообщил мужчина.

Врач Наталья Багаудинова добавила, что в настоящее время в учреждении оказывается полная стоматологическая помощь: от лечения и удаления до протезирования зубов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955569-kopil-3-goda-okolo-400-tys-tenge-zaplatil-osuzhdennyy-stomatologu-v-karagandinskoy-oblasti/