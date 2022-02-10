СМИ: Сотрудники Air Astana собрались на митинг из-за низких зарплат

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сотрудники авиакомпании Air Astana готовы выйти на митинг в связи с условиями труда, они недовольны низкими зарплатами. Такая информация стала распространяться в СМИ, передает NUR.KZ.

Между тем, в компании прокомментировали ситуацию.

"Air Astana в течение последних двух лет, несмотря на пандемию, прилагает все усилия для поддержания финансовой стабильности и сохранения рабочих мест. Air Astana удалось избежать сокращения персонала в отличие от многих других компаний в отрасли", - говорится в сообщении.

Представители авиаперевозчика отмечают, что компании удалось восстановиться за второе полугодие 2021 года, причем быстрее, чем ожидалось. Однако они же ссылаются на рост инфляции, который привел к недовольству персонала зарплатами.

"Принимая это во внимание, авиакомпания с июля прошлого года старается скорректировать оклады персонала. Заработная плата бортпроводников, агентов наземной службы и сотрудников клининга была пересмотрена.

В данный момент пересматривается заработная плата механиков и агентов центра по информированию и обслуживанию пассажиров. Более того, благодаря хорошим результатам деятельности авиакомпании за 2021 год всем сотрудникам объявлено о выплате бонуса от прибыли компании к 25 февраля этого года. Все споры в авиакомпании решаются путем переговоров с участием профсоюзов", - заключили в Air Astana.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955567-smi-sotrudniki-air-astana-sobralis-na-miting-iz-za-nizkih-zarplat/