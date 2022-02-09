Найдена пропавшая почти три недели назад жительница Туркестанской области

Арайлым Касымханкызы. Фото: ДП Туркестанской области

Пропавшую в Кентау почти три недели назад 42-летнюю Арайлым Касымханкызы нашли в Нур-Султане. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Женщина 20 января ушла из дома и не вернулась. В полицию Кентау ее муж обратился 7 февраля.

Ориентировку на пропавшую направили во все города и области страны. К поискам подключились волонтеры, фото с приметами Арайлым Касымханкызы разместили в соцсетях.

"В результате проведенных мероприятий полицейские установили местонахождение пропавшей женщины. Ее нашли в Нур-Султане живой и здоровой. Стражи порядка вышли с Арайлым на связь и рассказали, что ее ищут супруг и родные", - сообщили в ДП Туркестанской области.

Выяснилось, что женщина ушла из дома из-за возникшего недопонимания между ней и мужем. Она пояснила, что у нее нет ни к кому претензий, в столице она живет по собственною желанию.

С ней провели профилактическую беседу.

Напомним, ранее сообщалось, что около трех недель назад женщина вышла из дома в Кентау и бесследно исчезла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955383-naydena-propavshaya-pochti-tri-nedeli-nazad-zhitelnitsa-turkestanskoy-oblasti/