Женщина бесследно исчезла около трех недель назад в Туркестанской области

Житель Кентау обратился в полицию с просьбой помочь в поисках его пропавшей жены. Была создана мобильная группа, проводятся мероприятия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
В Кентау бесследно исчезла Арайлым Касымханкызы 1980 года рождения.
Установлено, что 20 января 2022 года около 01.00 часов она выехала из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.
Женщина была одета в белую куртку, серый свитер и черную юбку, на ногах - сапоги черного цвета.
Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч.
После обращения мужа в полицию была создана мобильная группа, проведены всесторонние розыскные мероприятия.
На сегодняшний день масштабы работ расширены. Во все области и города страны направлены ориентировки с фото пропавшей.
Чтобы найти и вернуть в семью бесследно исчезнувшую Арайлым Касымханкызы, полицейские просят всех, кто видел ее или владеет информацией о ее местонахождении, обратиться по телефонам: 8 (72536) 3-90-02, 3-25-03, 3-34-61, 8 747 933 19 85, 8 702 640 64 59 или 102.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955324-zhenschina-bessledno-ischezla-okolo-treh-nedel-nazad-v-turkestanskoy-oblasti/