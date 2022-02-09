Женщина бесследно исчезла около трех недель назад в Туркестанской области

Арайлым Касымханкызы. Фото: ДП Туркестанской области

Житель Кентау обратился в полицию с просьбой помочь в поисках его пропавшей жены. Была создана мобильная группа, проводятся мероприятия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В Кентау бесследно исчезла Арайлым Касымханкызы 1980 года рождения.

Установлено, что 20 января 2022 года около 01.00 часов она выехала из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Женщина была одета в белую куртку, серый свитер и черную юбку, на ногах - сапоги черного цвета.

Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч.

После обращения мужа в полицию была создана мобильная группа, проведены всесторонние розыскные мероприятия.

На сегодняшний день масштабы работ расширены. Во все области и города страны направлены ориентировки с фото пропавшей.

Чтобы найти и вернуть в семью бесследно исчезнувшую Арайлым Касымханкызы, полицейские просят всех, кто видел ее или владеет информацией о ее местонахождении, обратиться по телефонам: 8 (72536) 3-90-02, 3-25-03, 3-34-61, 8 747 933 19 85, 8 702 640 64 59 или 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955324-zhenschina-bessledno-ischezla-okolo-treh-nedel-nazad-v-turkestanskoy-oblasti/