Казахстанских родителей напугали видео с распылением "вредных химикатов" в детсадах

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В казахстанских соцсетях появились видео, на котором человек в защитном костюме что-то распыляет в детском саду. Ролики сопровождаются информацией о том, что комната якобы обрабатывается химикатами, от которых болеют дети.

В мессенджерах и социальных сетях казахстанцы распространяют видео, на которых якобы проводится обработка помещения в детском саду вредоносными химикатами.

"Распыление химии, потом дети начинают болеть модными болезнями", — сказано в подписи к видеороликам.

Аргументы в пользу того, что эта информация недостоверная, собрали фактчекеры StopFake.kz.

Прежде всего, специалисты обращают внимание на то, что по сообщениям невозможно определить, в каком детском саду, городе или даже стране были сняты рассылаемые кадры.

Тем не менее, ситуацию прокомментировали в Комитете санэпидконтроля Минздрава. Сообщается, что санобработка в казахстанских детсадах и школах проводится исключительно одобренными препаратами, безвредными для здоровья.

"Все детские сады и школы дезинфицируются только сертифицированными препаратами, которые прошли государственный контроль и разрешены к применению на территории Республики Казахстан. Они применяются согласно утвержденной инструкции. Данные вещества безопасны", — сообщил официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955314-kazahstanskih-roditeley-napugali-video-s-raspyleniem-vrednyh-himikatov-v-detsadah/