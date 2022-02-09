Потепление на севере, осадки - на юге: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - с 10 по 12 февраля, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали эксперты, обширный антициклон, сохранявший морозную погоду без осадков, начнет смещаться за пределы Казахстана, сохраняя свое влияние только на восточные регионы.

Вместе с тем с северо-запада надвигается циклон с большими запасами влаги. Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, в связи с чем в субботу, 12 февраля, в южных областях ожидаются осадки, а также усиление ветра и гололедные явления.

На севере страны ожидается небольшое потепление - здесь после продолжительных морозов столбики термометров днем покажут всего от 2 до 10 градусов ниже нуля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955300-poteplenie-na-severe-osadki-na-yuge-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/