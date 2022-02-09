Абсолютный рекорд побила температура воздуха в Нур-Султане в январе

Монумент "Байтерек". Фото: Sergei Bobylev/Contributor/Getty Images

Метеорологи подвели итоги января - по их данным, первый месяц 2022 года выдался в Казахстане необычайно теплым, средняя температура воздуха была выше климатической нормы на 1-7 градусов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В первой и во второй декадах января из-за теплых воздушных масс из районов Черного и Средиземного морей почти на всей территории Казахстана отмечалось значительное повышение температуры воздуха.

На севере страны столбики показывали от -2 до +10 градусов, на юге - от +6 до +16 градусов.

В отдельные дни температура воздуха была выше среднесуточной нормы на 10-20 градусов, отмечают специалисты.

Большую часть месяца, как и в декабре, на погоду оказывали влияние циклоны, с которыми связано выпадение осадков, порывистые ветры до 15-28 м/с, а в отдельных районах севера и юга страны наблюдался ураганный ветер до 30-34 м/с.

На севере и северо-западе республики такой ветер сопровождался обильными снегопадами, метелями, туманами и гололедными явлениями. На юге Казахстана во второй половине месяца также наблюдались обильные осадки, снегопады.

Самой богатой на осадки была середина января. Так, в этот период на востоке страны только за одни сутки выпало 13 мм осадков, при этом месячная норма здесь составляет 9 мм. В Жамбылской области за одни сутки выпала месячная норма осадков - 26 мм.

"Лишь в третьей декаде января синоптическая ситуация несколько изменилась - на большую часть территории Казахстана стал оказывать влияние отрог обширного антициклона, что привело к прекращению осадков и значительному понижению температуры воздуха", - объясняют метеорологи.

К концу января на севере страны ночами столбики термометров показывали от 24 до 35 градусов ниже нуля.

Южные регионы оставались под влиянием циклонической деятельности, поэтому жители этой части страны особого похолодания не почувствовали. Более того, большую часть месяца в южных областях наблюдалась продолжительная волна тепла, которая длилась больше 20 дней.

По данным "Казгидромета", в январе был обновлен рекорд в Нур-Султане - 15 января в столице зафиксирована температура воздуха в +0,2 градуса. Это рекорд абсолютного максимума на этот день за весь период наблюдений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955280-absolyutnyy-rekord-pobila-temperatura-vozduha-v-nur-sultane-v-yanvare/