Казахстанец 28 лет искал свою мать и нашел в тюрьме

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Казахстанец на протяжении 28 лет искал свою мать и нашел ее в колонии строгого режима 167/4 в Шымкенте. Сейчас женщине 50 лет, большую часть своей жизни она провела за решеткой, передает Otyrar.kz.

В списке осужденной два убийства по неосторожности и срок за продажу наркотиков. Женщине осталось сидеть год. Теперь на воле ее ждет сын, который с детства не видел мать и искал ее.

"Я полюбила парня, мы поженились, потом родился ребенок. Получилось так, что и мужа, и меня посадили. Меня за убийство. Я тогда на базаре торговала и напали на меня, я и убила. Это была самооборона, я отсидела 5 лет. О судьбе сына я ничего не знала", - рассказывает заключенная.

После освобождения ее не пустили к ребенку, а потом она вновь оказалась в колонии и опять за убийство.

Повзрослев, мальчик стал искать мать, но безрезультатно. Помогли в этом сотрудники исправительного учреждения после обращения осужденной.

"Да, я непутевая мать, но о сыне никогда не забывала. Сотрудники нашли номер, я позвонила и узнала, что он тоже меня искал. Он уже женат, есть дети. Я счастлива, после окончания срока уеду к нему", - отмечает заключенная.

Сын свою мать простил и готов ее забрать к себе, несмотря на то, что женщина его не растила и полжизни провела за решеткой. Осужденная уверяет, что обратно в тюрьму уже не вернется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955193-kazahstanets-28-let-iskal-svoyu-mat-i-nashel-v-tyurme/