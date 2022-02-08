Аким ЗКО попросил жителей региона придумать, на что потратить 100 млн тенге

Гали Искалиев. Фото: facebook.com/akimatzko

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на своей странице в Facebook предложил жителям региона вместе решить, куда будут направлены 100 миллионов тенге, полученные в виде штрафов за нарушение ПДД.

В своей публикации аким ЗКО сообщил, что после подключения видеокамер на дорогах Уральска с водителей было взыскано 200 млн тенге штрафов за нарушение скоростного режима.

"Фиксация нарушений без вмешательства человеческого фактора должна снизить количество ДТП, а значит и угрозу жизни, здоровью и имуществу наших жителей на дорогах области", - объяснил глава региона.

Он добавил, что собранные деньги будут направлены на решение социальных вопросов региона, в первую очередь, на улучшение дорожной безопасности в регионе.

"Предлагаю до 100 млн тенге направить на новые интересные предложения жителей региона. Прошу дать в комментариях ваши конкретные предложения, которые будут рассмотрены на совещании по дорожной безопасности в ближайшее время. До конца февраля все конструктивные предложения будут выставлены на голосование", - написал Искалиев.

Кроме того, аким попросил западноказахстанцев поделиться этим постом у себя в соцсетях, чтобы его увидело как можно больше людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955034-akim-zko-poprosil-zhiteley-regiona-pridumat-na-chto-potratit-100-mln-tenge/