Морозы до 30 градусов ожидаются в Казахстане

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В ближайшие три дня на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Можно ожидать осадки, туман, гололед и усиление ветра, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Синоптики сообщают, что с 8 по 10 февраля на северные, восточные и центральные регионы страны придет антициклон из районов Западной Сибири. Это может стать причиной понижения температуры в данных регионах и прекращения осадков. Таким образом, можно ожидать:

ночью в северных регионах до -15…-28 градусов;

регионах до -15…-28 градусов; в центральных регионах -15…-25 градусов;

регионах -15…-25 градусов; на востоке Казахстана -15…-30 градусов.

Между тем, по данным синоптиков, завтра, 8 февраля, в некоторых регионах Казахстана ожидаются осадки, туман и гололед.

На юге и западе Акмолинской области ожидается снег. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе области 15-20 м/с.

На юге и востоке Алматинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Синоптики также предупреждают, что в этих регионах может быть туман, гололед. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Кроме того, дождь, снег и туман можно ожидать на юге, западе, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области.

В восточных регионах Западно-Казахстанской области ожидается снег, на севере – туманы.

Ночью на востоке и в центре Атырауской области прогнозируется небольшой снег, а в западных и центральных регионах – туман и гололед. Таких же погодных условий могут ожидать и жители северо-восточных регионов Мангыстауской области.

На большей части Актюбинской и Павлодарской областей ожидается снег.

В Костанайской области также ожидается снег, возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Снег и низовую метель прогнозируют на севере, юго-западе и западе Северо-Казахстанской области. Дождь, снег, гололед и туман ожидаются в северных и центральных регионах Кызылординской области.

О порывах ветра до 15-20 м/с также предупреждают жителей северо-востока и горных районов Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей.

В Алматы и Шымкенте 8 февраля осадков не ожидается. Днем в этих городах ожидается 0…+2 градуса. Ночью в Алматы прогнозируют от 3 до 5 градусов ниже нуля, в Шымкенте – от 0 до -2 градусов.

В Нур-Султане завтра, 8 февраля, прогнозируется переменная облачность и, временами, небольшой снег. Температура воздуха ночью -10…-12, днем -4…-6 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954962-morozy-do-30-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane/