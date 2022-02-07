К поискам пропавшего 10 дней назад мужчины привлекли вертолет в Атырауской области

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Поиски пропавшего 65-летнего мужчины продолжаются в Атырауской области. К поисковой операции привлекли вертолет, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Мужчина вышел из дома 28 января текущего года и до сих пор не вернулся.

В окрестностях населенных пунктов Сарайшык и Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области продолжаются поиски пропавшего.

К поискам подключили вертолет, с помощью авиации проводится осмотр в радиусе 50 км от населенных пунктов, а также вдоль реки Урал, сообщили спасатели.

В поисках задействованы 4 сотрудника ДЧС Атырауской области, 3 члена экипажа и вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас", также поисками заняты родные пропавшего.

Напомним, что ранее в поисках пропавшего мужчины задействовали водолазов и кинологов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954949-k-poiskam-propavshego-10-dney-nazad-muzhchiny-privlekli-vertolet-v-atyrauskoy-oblasti/