Пропавшего несколько дней назад мужчину ищут в Атырауской области

Поисковые работы. Фото: ДЧС Атырауской области

Пропавшего мужчину разыскивают в Атырауской области. Позавчера он вышел из дома и не вернулся, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

30 января вблизи населенных пунктов Сарайшык и Бейбарыс Махамбетского района продолжаются поиски пропавшего мужчины 1957 года рождения, сообщили в ведомстве.

Мужчина пропал 28 января.

Поисковые работы проводятся обходом близлежащей территории с привлечением кинолога. Также задействованы водолазы, которые обследуют реку Урал.

В поисках задействованы 6 сотрудников, 1 кинологический расчет и 1 единица техники ДЧС региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953698-propavshego-neskolko-dney-nazad-muzhchinu-ischut-v-atyrauskoy-oblasti/