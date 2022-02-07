Пропавшую 14-летнюю девочку нашли в Кокшетау

Иллюстративное фото: pexels.com

Найдена пропавшая в Кокшетау 14-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Школьница вышла из дома вечером 6 февраля и не вернулась. После обращения ее матери в полицию стражи порядка начали поиски.

7 февраля местонахождение пропавшей было установлено.

"Выяснилось, что она находилась в гостях у своего знакомого 2006 года рождения. В настоящее время девочка передана родственникам. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что несовершеннолетняя 2008 года рождения 6 февраля вышла из дома, но назад не вернулась. С заявлением в полицию обратилась ее мать. Правоохранители начали искать школьницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954920-propavshuyu-14-letnyuyu-devochku-nashli-v-kokshetau/