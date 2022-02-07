Пропавшая. Фото: ДП Акмолинской области

Несовершеннолетняя девочка пропала в Кокшетау. С заявлением в правоохранительные органы обратилась ее мать, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

6 февраля в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение от 39-летней жительницы города. Она рассказала, что вечером в воскресенье ее дочь 2008 года рождения вышла из дома и не вернулась.

Правоохранители приступили к поискам. Стражи порядка проверяют места массового скопления людей, торговые дома и рынки, гостиницы, заброшенные строения.

Девочка была в красной куртке, темно-серой шапке, темно-синих джинсах, черных ботинках, при ней был рюкзак с красными звездами.

"Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по адресу: Кокшетау, проспект Назарбаева, 52 либо по телефонам: 8 (7162) 29-93-72, 8 701 489 51 01, 8 775 192 10 50, 8 (7162) 29-90-10, 29-10-08", - обратились в департаменте полиции Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954876-nesovershennoletnyaya-devochka-propala-v-kokshetau/