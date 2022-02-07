Казахстан вошел в рейтинг стран с самыми загрязненными городами

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстан оказался на 33 месте рейтинга стран по уровню загрязнения городов. Всего эксперты оценили ситуацию в 115 странах мира.

Как сообщает портал Energyprom.kz, индекс загрязнения городов Казахстана составил 73,4. Отмечается, что чем больше индекс, тем хуже ситуация.

Самыми загрязненными странами стали Камерун, Монголия и Мьянма. Лучшие показатели у Финляндии.

Если говорить о постсоветском пространстве, то хуже, чем в Казахстане, ситуация сложилась лишь в Азербайджане. Молдова, Украина, Россия, Армения и Беларусь опережают нашу страну по чистоте окружающей среды.

Инфографика: energyprom.kz

По итогам 2021 года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды в Казахстане, выросли на 4,3% - до 163,9 млрд тенге. При этом в 2020 году инвестиции в этом секторе составили 157,1 млрд тенге, прибавив за год 33,8%.

Инфографика: energyprom.kz

В разрезе регионов наибольший объем капитальных инвестиций в секторе отмечен в Жамбылской области - 52,8 млрд тенге, что в 4 раза больше, чем в 2020 году.

В ТОП-5 лидеров по инвестициям в этом секторе вошли также Нур-Султан, Актюбинская, Атырауская и Восточно-Казахстанская области.

Наименьший объем капвложений приходится на Алматинскую область - 579,6 млн тенге.

В Северо-Казахстанской области в прошлом году инвестиций в секторе и вовсе не наблюдалось.

Инфографика: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954890-kazahstan-voshel-v-reyting-stran-s-samymi-zagryaznennymi-gorodami/