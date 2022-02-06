Туман, гололед: алматинцев предупредили об ухудшении погоды 7 февраля

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В ДЧС города Алматы обратились к жителям города с просьбой соблюдать осторожность. По их данным, завтра, 7 февраля, погода в мегаполисе испортится, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Опираясь на предупреждения "Казгидромета", в ДЧС сообщили, что завтра в городе будет туман и гололед.

В горах Илейского Алатау, прилегающих к городу, помимо вышесказанного, ожидается и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В связи с этим автовладельцев и пешеходов попросили быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Чтобы уменьшить вероятность травмоопасного падения во время перемещения по городу, жителям рекомендовали:

переходить улицы в установленных местах;

быть внимательными при переходе через проезжую часть, не отвлекаться на посторонние дела;

всегда смотреть под ноги перед собой;

правильно выбирать обувь: она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держать руки в карманах - это позволит удержать равновесие на льду;

помнить о местах, где люди падают чаще всего: тротуары, остановки общественного транспорта, ступеньки при входе в магазины, крыльцо дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954797-tuman-gololed-almatintsev-predupredili-ob-uhudshenii-pogody-7-fevralya/