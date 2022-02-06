Туман, гололед: алматинцев предупредили об ухудшении погоды 7 февраля

В ДЧС города Алматы обратились к жителям города с просьбой соблюдать осторожность. По их данным, завтра, 7 февраля, погода в мегаполисе испортится, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Опираясь на предупреждения "Казгидромета", в ДЧС сообщили, что завтра в городе будет туман и гололед.
В горах Илейского Алатау, прилегающих к городу, помимо вышесказанного, ожидается и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
В связи с этим автовладельцев и пешеходов попросили быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.
Чтобы уменьшить вероятность травмоопасного падения во время перемещения по городу, жителям рекомендовали:
- переходить улицы в установленных местах;
- быть внимательными при переходе через проезжую часть, не отвлекаться на посторонние дела;
- всегда смотреть под ноги перед собой;
- правильно выбирать обувь: она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
- не держать руки в карманах - это позволит удержать равновесие на льду;
- помнить о местах, где люди падают чаще всего: тротуары, остановки общественного транспорта, ступеньки при входе в магазины, крыльцо дома.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954797-tuman-gololed-almatintsev-predupredili-ob-uhudshenii-pogody-7-fevralya/