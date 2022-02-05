Чиновника из Уральска рекомендовали уволить из-за свадьбы его родственника

Ербол Арыстангалиев. Фото: uralskweek.kz

Совет по этике Западно-Казахстанской области рекомендовал уволить с занимаемой должности заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Ербола Арыстангалиева. Поводом для этого стала свадьба во время карантина, передает корреспондент NUR.KZ.

Как стало известно на заседании Совета по этике, в августе 2021 года Ербол Арыстангалиев проводил свадьбу младшего брата своей жены в ресторане, который находится в поселке Зачаганск.

"Когда к ресторану прибыли члены мониторинговой группы - аким поселка Зачаганск Аккали Аубекеров и главный специалист Жигер Батыров, Арыстангалиев воспрепятствовал деятельности группы. В результате Аубекеров и Батыров не стали вызывать сотрудников полиции и санитарно-эпидемиологического контроля", - проинформировал председатель Совета по этике ЗКО Галым Турсунбаев.

На первом заседании было принято решение направить в акимат города предложение о неполном служебном соответствии Аубекерова и Батырова.

Судьбу замначальника отдела ЖКХ решали на втором заседании.

"Члены мониторинговой группы заявили, что в тот день не работала система, поэтому они не могли зарегистрировать проверку. Но представители акимата Зачаганска зашли в ресторан и предупредили Арыстангалиева. Тот начал звонить руководству города. Это уже не первый случай нарушений в отделе ЖКХ. Одного из бывших сотрудников осудили за убийство", - сказала член Совета по этике Алия Салиева.

По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Ербола Арыстангалиева рекомендовано освободить от занимаемой должности.

Напомним, ранее сообщалось, что аким Зачаганска Аккали Аубекеров скрыл, что в ресторане проходила свадьба родственника одного из уральских чиновников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954734-chinovnika-iz-uralska-rekomendovali-uvolit-iz-za-svadby-ego-rodstvennika/