Аким скрыл, что в ресторане проходил той во время карантина в ЗКО

Аккали Аубекеров. Фото: с сайта акимата Зачаганского сельского округа/uralskweek.kz

В Уральске аким Зачаганского сельского округа Аккали Аубекеров и его подчиненный - главный специалист Жигер Батыров скрыли, что в ресторане проходил той во время карантина. 21 января по этому поводу прошел Совет по этике, передает "Уральская неделя".

В департаменте Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО сообщили, что летом 2021 года Аккали Аубекеров являлся руководителем, а Жигер Батыров - членом мониторинговой группы по борьбе с коронавирусом в своем округе.

14 августа они приехали в ресторан "Макпал" в поселке Зачаганск (находится в подчинении у администрации Уральска), где проходила свадьба родственника одного из уральских чиновников. Однако оба не уведомили об этом соответствующие органы.

"Они установили факт нарушения, но не сообщили о нем в правоохранительные органы и СЭС. В настоящее время им вынесены предупреждения о неполном служебном соответствии", - сообщил председатель Совета по этике департамента Агентства РК по делам госслужбы по ЗКО Галым Турсунбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952449-akim-skryl-chto-v-restorane-prohodil-toy-vo-vremya-karantina-v-zko/