Получить казахстанский паспорт за рубежом стало более чем в два раза дороже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава МИД Мухтар Тлеуберди подписал приказ от 31 января текущего года, согласно которому была увеличена стоимость получения паспорта РК за границей. Документ размещен на официальном портале эталонного контрольного банка НПА РК.

Документ изменил ставки консульского сбора за совершение консульских действий на территории иностранного государства.

Таким образом, стоимость оформления паспорта гражданина Республики Казахстан за рубежом теперь составляет 100 долларов США. При этом, по информации с сайта посольства РК в США, до подписания документа стоимость составляла всего 40 долларов.

Скриншот NUR.KZ: официальный сайт посольства РК в США

Также в документе указаны расценки на получение паспорта в других иностранных валютах. Документ желающим его получить обойдется в 75 евро, 5850 российских рублей, 660 китайских юаней или 110 швейцарских франков.

Кроме того, изменились расценки и для регистрации рождения, а также для получения соответствующего свидетельства.

Теперь указанные операции можно совершить за: 25 долларов США, 20 евро, 1420 российских рублей, 165 китайских юаней или 25 швейцарских франков.

Однако сколько стоила данная услуга до подписания приказа, выяснить так и не удалось. На официальном сайте посольства РК в Японии указана та же стоимость - 25 долларов.

Отметим, что из регистрации актов гражданского состояния, которые можно осуществить в казахстанских консульствах за рубежом, исключили регистрацию установления отцовства и усыновления (удочерения).

С полной версией приказа можно ознакомиться по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954636-poluchit-kazahstanskiy-pasport-za-rubezhom-stalo-bolee-chem-v-dva-raza-dorozhe/