Похищение невесты на глазах у людей попало на видео в Жамбылской области

Место происшествия. Кадр из видео: Telegram/"В Таразе всегда солнечно"

Жителей города Шу шокировало похищение невесты на железнодорожном вокзале. Очевидцы успели снять происходящее на видео и выложили его в соцсети. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с похищением невесты на железнодорожном вокзале опубликовал Telegram-канал "В Таразе всегда солнечно".

На кадрах группа молодых людей пытается усадить в машину девушку, которая кричит и сопротивляется.

"Воруют девушку. Я это сняла", - отмечает одна из свидетельниц.

Пресс-секретарь департамента полиции Жамбылской области Гулсара Мухтаркулова пояснила, что стражи порядка изучили видео.

Парня и девушку вызвали в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств и дачи объяснений. Они рассказали, что вместе работают и встречаются около 6 месяцев.

Выяснилось, что невеста только ехала в Шу на знакомство с родителями жениха, а ее молодой человек решил сразу сделать свадьбу, к которой девушка не была готова.

"Однако она отказалась от подачи заявления на своего парня. Сейчас пара едет домой к девушке, чтобы познакомиться с родителями и по казахскому обычаю попросить благословения", - отметили в ДП региона.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954596-pohischenie-nevesty-na-glazah-u-lyudey-popalo-na-video-v-zhambylskoy-oblasti/