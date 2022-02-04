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ЦОНы перестали принимать заявки на постановку в очередь на жилье в Нур-Султане

Ноутбук с открытым сайтом электронного правительства
Иллюстративное фото: ortcom.kz

В Нур-Султане ЦОНы больше не будут принимать заявки на постановку в очередь на жилье - постановка на очередь теперь производится только через портал eGov, сообщает официальный сайт КГУ "Жилищного фонда" акимата Нур-Султана.

Для постановки на очередь через портал eGov.kz нужен только ЭЦП.

"Все остальные данные по доходам, адресной регистрации, принадлежности к категории база видит сама", - напоминают в ведомстве.

Встать в очередь на жилье могут следующие категории граждан:

  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
  • дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • социально уязвимые слои населения;
  • многодетные семьи;
  • государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов, лица, занимающие государственные выборные должности;
  • граждане, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

К социально уязвимым слоям населения относятся:

  • лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
  • лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний:
  • пенсионеры по возрасту;
  • дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
  • многодетные семьи;
  • неполные семьи;
  • инвалиды I и II группы;
  • оралманы;
  • лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных обязанностей;

"Для постановки в очередь на жилье в Нур-Султане требуется постоянная прописка не менее трех лет. У вас и членов вашей семьи не должно быть жилого имущества на праве собственности по РК на момент постановки на очередь и за последние 5 лет", - добавили в фонде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954566-tsony-perestali-prinimat-zayavki-na-postanovku-v-ochered-na-zhile-v-nur-sultane/

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