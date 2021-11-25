Пластиковые тюльпаны "высадили" по желанию горожан, заявил аким Мангистау

Пластиковые тюльпаны в Актау. Фото: lada.kz

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в СЦК заявил, что инсталляцию "Цветочное поле" установили по заявлению жителей города Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

"Какие-либо мероприятия по благоустройству делаются согласно заявкам населения. Аким города – это самостоятельное должностное лицо, отвечающее за развитие и благоустройство конкретного населенного пункта.

По заявлению жителей был реализован этот проект, но какой-то части населения это не понравилось. На сегодняшний день, с учетом их мнения, проводится реконструкция или другие мероприятия (по благоустройству – прим. ред.)", – сказал Нурлан Ногаев.

При этом аким области отметил, что имеется определенный план по благоустройству и озеленению.

"Во время своего рабочего визита (в Мангистаускую область – прим. ред.) президент дал поручение пристально уделять внимание озеленению, несмотря на особые климатические условия. Считаем, что для озеленения есть основания.

В Актау имеется ботанический сад, который берет свои истоки с 70-х годов. Площадь сада сегодня 39 гектаров, там растут более 1300 видов растений, в том числе и экзотические. Руководитель ботанического сада уверена в том, что в Мангистау можно проводить озеленение. Есть энтузиасты, которые тоже хотели бы участвовать в вопросах благоустройства и озеленения", – отметил глава региона.

Ногаев добавил, что специалисты акимата и эксперты обсудили данный вопрос. Задача состоит не только в том, чтобы посадить, но и, учитывая климатические особенности, провести необходимую работу по содержанию данных видов растений. А это включает не только полив.

"Вы сами знаете, что это каменистая местность, и специалисты говорят, что при применении необходимых технологических решений можно взращивать определенные виды деревьев и насаждений – в этом отношении мы будем двигаться, и для этого мы планируем использовать оборотную воду. Это вода, которую мы получаем в результате очищения через канализационные очистные сооружения. Это позволит снизить нагрузку на обеспечение питьевой водой", – сказал аким.

Напомним, ранее жителей Актау возмутила "клумба" с пластиковыми тюльпанами за 15 млн тенге. В городском акимате назвали композицию декоративным освещением "Цветочное поле".

Позже стало известно, что искусственные цветы стали разваливаться. "Клумбу" в Актау также высмеял известный музыкант и блогер Акын Акыныч.

В конце октября аким Актау Нурдаулет Килыбай согласился с тем, что "Цветочное поле" выглядит не эстетично. Подрядчику предложено довести дело до ума или свернуть работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943995-klumbu-s-plastikovymi-tyulpanami-ustanovili-po-zhelaniyu-gorozhan-zayavil-akim-mangistau/