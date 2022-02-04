Семья из Алматы продала квартиру, чтобы спасти сына от рака головного мозга

Аспендияр Шерияздан. Фото: из личного архива

Алматинка Ляззат Кисалиева и ее супруг вынуждены были продать квартиру, чтобы спасти сына от онкологии. 11-летний мальчик перенес уже не одну операцию, но впереди - дорогостоящее лечение, собрать деньги на которое у семьи уже нет возможностей, передает NUR.KZ.

Учительница Ляззат и ее супруг - дизайнер-декоратор - воспитывают троих детей. Один из них, 11-летний Аспендияр.

"В 2016 году наша жизнь разделилась на "до" и "после". Наш старший сын Аспендияр заболел. С диагнозом "грипп" он неделю пролежал в инфекционной больнице. Ребенка мучала головная боль, рвота. Лучше Аспендияру не становилось и врачами было принято решение сделать МРТ головного мозга.

Диагноз "опухоль задних отделов 3 желудочка" прозвучал как приговор. Нас в срочном порядке отправили в Нур-Султан, где провели операцию. Всю опухоль удалить не получилось. Она находилась в труднодоступном месте.

С диагнозом "доброкачественная зрелая тератома" нас выписали домой. Все, казалось, было хорошо. Но через 2-3 месяца Аспендияру стало хуже. Он уже не мог ходить. Снова по квоте мы поехали в Нур-Султан, и снова операция. И также не удалось убрать всю опухоль", - рассказывает Ляззат.

Мальчика перевели в больницу Алматы, где он провел месяц, но становилось только хуже. Аспендияра выписали, а дома у него начались судороги.

"Я не знала куда бежать, что делать. Никому я не пожелаю испытать это бессилие, эту боль. Узнав о нашем горе, Аружан Саин (фонд "Милосердие") оплатила нам операцию в Стамбуле, в клинике "Medipol". Нашему сыну стало лучше, он открыл глаза и начал восстанавливаться. Мы вернулись в Казахстан. Аспендияр пошел в первый класс. Каждые полгода мы проходили обследования, МРТ. Все было хорошо, но случился рецидив", - говорит мама мальчика.

В Турции, в клинике "Medipol" в декабре 2021 года Аспендяиру провели операцию. Гистология показала, что доброкачественная опухоль переродилась в злокачественную.

Сейчас мальчику нужны несколько курсов химиотерапии и лучевой терапии, а после требуется длительная реабилитация. Сумма лечения составляет 120 тысяч долларов - 52 212 000 тенге. Уже собрано 4 000 000 тенге, остаток к сбору составляет более 48 миллионов тенге.

Супруги уже продали квартиру, но финансов все равно не хватает. Семья надеется на помощь неравнодушных соотечественников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954369-semya-iz-almaty-prodala-kvartiru-chtoby-spasti-syna-ot-raka-golovnogo-mozga/