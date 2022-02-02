Житель Костанайской области еще 5 лет назад приготовил для себя могилу

Николай Килимеченко. Фото: NUR.KZ

Житель Узункольского района Костанайской области еще пять лет назад приготовил себе место на кладбище. Николай Килимеченко ухаживает за могилой: летом облагораживает, а зимой чистит снег, передает корреспондент NUR.KZ.

На мраморной плите есть фотография и высечены имя и фамилия мужчины.

"Это место под могилу я выкупил еще в 2016 году. Сам заказал оградку, мраморную плиту, все установил. Дома у меня и гроб есть. А как же? Лучше я сам все подготовлю, чтобы потом не создавать людям лишних проблем.

Я это сам не выдумал. Где-то читал, что у отдельных народов есть такой обычай - пока жив, готовиться к загробной жизни", - поделился Николай Александрович.

Он родился в 1941 году. В октябре ему исполнится 81 год. В Казахстан приехал из России 40 лет назад. Работал разнорабочим на разных предприятиях в Узункольском районе.

У пенсионера есть сын, ему 18 лет.

"Боюсь, что в момент горя он не сможет сразу сконцентрироваться, молодой же, поэтому решил облегчить свои же похороны", - говорит мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954291-zhitel-kostanayskoy-oblasti-esche-5-let-nazad-prigotovil-dlya-sebya-mogilu/