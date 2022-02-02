КНБ: Более 300 млн тенге пытались вывезти за границу из Казахстана

Фото: КНБ РК

Пограничники предотвратили факты незаконного вывоза из Казахстана крупных денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

В период с 24 по 31 января территориальными подразделениями Пограничной службы предотвращены попытки незаконного вывоза денежных средств за границу.

Фото: КНБ РК

В городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Туркестан и Усть-Каменогорск выявлено 24 факта вывоза денег в иностранной валюте без декларирования на сумму 311,5 млн тенге.

Материалы переданы в органы государственных доходов и СЭР по компетенции.

Фото: КНБ РК

В Пограничной службе КНБ напомнили, что выезжающие за пределы Казахстана должны соблюдать законодательство при вывозе денежных средств и декларировать свыше 10 тысяч долларов США.

Фото: КНБ РК

Напомним, ранее в аэропорту Актау задержали казахстанца, который собирался лететь в Дубай. У него обнаружили 10 700 незадекларированных долларов. Еще один пассажир пытался незаконно вывезти в Грузию более 15 тыс. долларов.

Фото: КНБ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954262-knb-bolee-300-mln-tenge-pytalis-vyvezti-za-granitsu-iz-kazahstana/