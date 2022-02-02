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Шесть пассажирских поездов задержались из-за схода вагонов в Карагандинской области

Табличка "Стоп"
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи со сходом грузовых вагонов на участке Мойынты-Сарышаган были задержаны некоторые пассажирские поезда, сообщается на официальном сайте АО "НК "КТЖ".

По причине произошедшего были задержаны следующие поезда:

  • поезд №45/46 сообщением "Павлодар - Шымкент";
  • поезд №51/52 сообщением "Уральск - Алматы-2";
  • поезд №105/106 сообщением "Алматы-2 - Петропавловск";
  • поезд №712/711 сообщением "Шымкент - Нур-Султан Нурлы жол";
  • поезд №3/4 сообщением "Алматы-2 - Нур-Султан Нурлы жол";
  • поезд №9/10 сообщением "Алматы-1 - Нур-Султан Нурлы жол".

Также в компании сообщили, что в связи с опозданием поездов, для обеспечения перевозки пассажиров беспересадочных вагонов Нур-Султан - Сарыагаш организовано на участке "Шымкент-Сарыагаш" курсирование разового поезда №501/502 сообщением "Шымкент-Сарыагаш" на 1 рейс.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области сошли с рельсов 12 поездов грузового поезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954236-shest-passazhirskih-poezdov-zaderzhalis-iz-za-shoda-vagonov-v-karagandinskoy-oblasti/

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