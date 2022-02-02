12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карагандинской области (фото, видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/kris_p_kz

В Карагандинской области произошел сход 12 вагонов грузового поезда. Кадры с места происшествия распространяют в соцсетях. Подробности озвучили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях появились фото и видео с места происшествия.

В пресс-службе КТЖ сообщили, что 1 февраля в 13.55 часов на станции Новалы двухпутного участка Мойынты - Сары-Шаган произошел сход 12 вагонов грузового поезда.

Состав был гружен пшеницей. Причина случившегося - излом боковой рамы вагона.

На месте аварии работают восстановительные поезда станций Сары-Шаган, Шу и Балхаш. По одному пути движение поездов восстановлено. Ремонтные работы продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954228-12-vagonov-gruzovogo-poezda-soshli-s-relsov-v-karagandinskoy-oblasti-foto-video/