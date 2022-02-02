Досаев приостановил точечную застройку в Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

Работы на 19 участках остановили после запрета на точечную застройку в Алматы, об этом рассказали в акимате Алматы, передает NUR.KZ.

Как рассказали в акимате города, в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 29 октября 2019 года в Алматы действует запрет на точечную застройку участков.

"Однако выявлены случаи нарушения действующего законодательства и поручения главы государства.

В связи с этим акимом города Ерболатом Досаевым принято решение по приостановлению всех видов работ на данных объектах (19 участков), в том числе, на территории в микрорайоне Самал-3, а так же по адресу Достык, 125 до выяснения всех обстоятельств", - сообщили в акимате города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы будет ограничена высотность зданий, расположенных "выше" проспекта Абая. Также будет запрещено строительство малоэтажных ЖК на склонах горных прилавков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954227-dosaev-priostanovil-tochechnuyu-zastroyku-v-almaty/