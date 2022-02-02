Бесплатные продуктовые карты для малоимущих в Казахстане предлагает ввести депутат

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Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов рассказал, как можно поддержать малоимущих в условиях постоянного роста цен на продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмен в своем запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова напомнил слова президента о том, что высокая инфляция снижает эффективность проводимой в стране экономической и социальной политики.

"По официальной статистике, в прошлом году инфляция составила 8,4%. Реальная инфляция намного выше. Здесь не надо обманываться. Все чаще счета за коммунальные услуги вызывают у казахcтанцев желание вернуться в пещерный век. А если посмотреть в магазинах на цены, то уже пора переименовывать гречневую крупу на гречневую икру, а куриные яйца на яйца Фаберже", - сообщил Жамалов.

При этом регулирование цен сжиженного газа, бензина и дизеля сроком на 180 дней, ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам, мораторий на повышение коммунальных тарифов сроком на 180 дней он назвал правильными, но временными мерами.

"Для кардинального решения этого вопроса нам необходимо наладить производство и выпуск этих товаров в Казахстане. Но уже сегодня необходимы срочные меры по защите населения от роста цен. Для этого предлагается индексировать пенсии и социальные выплаты на уровень выше инфляции.

Такая индексация возможна через повышение размера прожиточного минимума. Это позволит компенсировать подорожание основных товаров и услуг для социально-уязвимых категорий. То есть, увеличатся размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семей, потерявших кормильца, пособий для воспитывающих детей инвалидов, величина адресной помощи. В целом, это коснется 3 млн казахстанцев", - пояснил депутат.

По его расчетам, чтобы увеличить размер прожиточного минимума на 20%, то есть до 43 221 тенге, потребуется примерно 600 млрд тенге. Эти средства возможно изыскать, по словам Жамалова, за счет увеличения дивидендов и оптимизации расходов на квазигосударственный сектор, за счет средств от приватизации и других бюджетных поступлений.

Он также предлагает ввести запрет на повышение тарифов выше уровня индексации социальных выплат, одновременно с этим обязать монополистов установить дифференцированный тариф для социально уязвимых категорий населения ниже общего тарифа.

"Как я уже говорил, ситуация в мире складывается таким образом, что самые ценные товары – это продукты питания. Цены на них растут двухзначными цифрами. В прошлом году капуста подорожала на 35%, подсолнечное масло - на 30%, морковь – на 26%, куриное мясо – на 19%, картофель – на 19%. Список можно продолжать.

Никакая индексация и повышение зарплат не успеет за таким ростом цен. В первую очередь, под ударом оказались семьи с низкими доходами.

Согласно статистике, к малообеспеченным относятся семьи с доходом ниже 25 тысяч тенге на каждого члена семьи. Для такой категории населения временно, до стабилизации экономики, необходимо рассмотреть введение бесплатных продуктовых карт, по которым можно будет купить казахстанские продукты питания, их введение нужно привязать к внедрению цифрового социального кошелька", - предложил Аманжан Жамалов.

При этом он ответил на критику, что продуктовые карточки являются "возвратом в СССР".

"Продуктовые карты - это важный инструмент социальной поддержки во многих странах, в том числе даже в США. В России также прорабатывается введение продуктовых талонов для бедных слоев населения", - резюмировал мажилисмен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954202-besplatnye-produktovye-karty-dlya-maloimuschih-v-kazahstane-predlagaet-vvesti-deputat/