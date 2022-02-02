Жителей трех регионов Казахстана предупредили об угрозе весенних паводков

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Информацию о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана на 1 февраля 2022 года опубликовал официальный сайт РГП "Казгидромет" - в трех регионах страны весной могут начаться паводки.

Как отметили в "Казгидромете", объемы накопленных влагозапасов в снежном покрове на севере и в центре республики дают основание быть готовым к половодью, а отсутствие снежного покрова на юге и юго-западе - к маловодью.

Но зима еще не закончилась, а значит, как отмечают специалисты, ситуация может измениться. Как показывают многолетние наблюдения, в предвесенний период может выпасть довольно много осадков.

"По территории Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей в снежном покрове наблюдается ледяная корка над поверхностью слоя почвы, которая при резком повышении температурного фона и сильных дождей может привести к возникновению тало-дождевых паводков", - предупредили метеорологи.

Отмечается, что запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью:

в Карагандинской области - ниже среднемноголетних значений на 33-51%;

в Акмолинской области - выше среднемноголетних значений на 25%;

в Северо-Казахстанской и Атырауской областях - в пределах среднемноголетнего значения;

в Костанайской области в бассейнах рек Тобол, Аят и Тогузак - ниже среднемноголетних значений на 30-44%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954193-ob-ugroze-vesennih-pavodkov-predupredili-sinoptiki-tri-regiona-kazahstana/