12 служебных авто поместили на штрафстоянку в Усть-Каменогорске

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В Восточно-Казахстанской области 12 служебных автомобилей государственных органов отправили на спецстоянку за неоплаченные штрафы по административным нарушениям, передает "Хабар 24".

В полиции не уточнили, в каких именно подразделениях акиматов был зарегистрирован служебный транспорт.

Однако добавили, что в ходе рейдов в январе задержаны 60 пьяных водителей, выявлены 6 автомобилей с подложными номерами, отправлены на штрафстоянки свыше 170 машин.

По словам заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП ВКО Андрея Ларионова, проводились массированные отработки по выявлению нарушителей.

"За неуплату административных штрафов с подложными номерами водворены на штрафстоянку более 170 транспортных средств, в том числе 12 единиц - это юридические лица государственных органов", - отметил Андрей Ларионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954158-12-sluzhebnyh-avto-pomestili-na-shtrafstoyanku-v-ust-kamenogorske/