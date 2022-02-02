Меня зовут Биллклинтон: в Алматы работает полицейский с необычным именем (видео)

Биллклинтон Осипов. Фото: almaty.tv

Прославившийся в Казнете полицейский из Алматы Биллклинтон Осипов рассказал, кто назвал его столь необычным именем и как оно повлияло на его жизнь.

С Биллклинтоном Осиповым встретились корреспонденты телеканала "Алматы".

Мужчина родом из южной столицы и уже полгода работает участковым инспектором полиции Медеуского района.

По словам самого Биллклинтона, необычное имя ему дала мама и он им очень гордится. Друзья называют его сокращенно - Билл.

"Бывало, в школьные года учителя не понимали, переспрашивали, девчонки смеялись, но пацаны не смеялись", - поделился участковый инспектор ОМПС УП Медеуского района Биллклинтон Осипов.

Тезка 42-го президента США мечтал стать главой государства и играть на саксофоне. И если теперь возглавлять страну он не планирует, то освоить инструмент, говорит, никогда не поздно.

Коллеги Осипова признаются, что долго привыкали к необычному имени нового сотрудника.

"Когда он представился своим именем не сразу поверил, переспрашивал неоднократно. После чего у нас было много совместных выездов. Совместно все отрабатывали, считаю его честным и добросовестным сотрудником", - отметил старший участковый инспектор ОМПС УП Медеуского района Ернар Айтенов.

26-летний Билл женат. Свою супругу полицейский называет первой леди. Они воспитывают дочь.

Планы у алматинского полицейского с необычным именем большие. Он хочет дорасти до генерала и, если получится, встретиться со своим кумиром-тезкой - экс-президентом США Биллом Клинтоном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954143-menya-zovut-billklinton-v-almaty-rabotaet-politseyskiy-s-neobychnym-imenem-video/