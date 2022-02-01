"Папочка, ты сильно задержался": казахстанцев растрогало видео встречи военного с сыновьями

Дети обнимают отца. Кадр из видео: instagram.com/nurtas.sma

Казахстанцев растрогало видео встречи военнослужащего из Талдыкоргана со своими сыновьями после долгой разлуки. Как рассказала корреспонденту NUR.KZ мама малышей Гаухар Кыдырбекова, ее супруга не было дома 20 дней, после чего его на один вечер отпустили домой со службы.

Видео появилось в соцсети Instagram. На кадрах трое сыновей бросаются к отцу, вернувшемуся домой и обнимают его со словами "папочка, ты очень сильно задержался! Тебя долго не было", и признаются ему в том, что скучали.

Один из детей спрашивает у папы, новые ли у него носки.

"Папа, у тебя новые носки? Ты купил их, чтобы на работу ходить?" - спрашивает мальчик.

Как рассказала Гаухар, супруга не было дома почти три недели - на службу он ушел еще третьего января, а потом все время был на дежурстве из-за введенного режима ЧП. Лишь спустя 20 дней мужчина смог оказаться рядом с родными.

Вопрос про носки оказался неслучаен - один из детей, Нуртас Ерболулы, страдает спинально-мышечной атрофией. Спасти ребенка может препарат Zolgensma, который стоит миллиард тенге. Семья старается накопить средства на лекарство, потому отказывает себе буквально во всем.

"Мы живем в арендованном жилье, но не жалуемся. Главное - вылечить сына. Мы покупаем только продукты и лекарства для детей, все остальные деньги откладываем. Экономим на всем, одежду не покупаем. Носки мужа просто-напросто порвались и пришлось купить новые, чтобы ходить на работу", - объяснила Гаухар.

Она рассказала, что иногда неравнодушные граждане помогают семье - например, во время режима ЧП волонтеры привезли продукты, а неравнодушный алматинец, представившийся Рустамом, привез детям игрушки, продукты, одежду, деньги и ортопедические ортезы для ребенка.

Сейчас, говорит Гаухар, супруг находится дома с двумя старшими детьми. Сама она лежит с маленьким Нуртасом в больнице - пока не собраны деньги на препарат, приходится использовать поддерживающую терапию "Спинразой".

"Этот препарат колют в спинной мозг под наркозом. После последнего наркоза мы едва не потеряли ребенка, потому сейчас врачи перенаправляют нас в Алматы", - говорит Гаухар.

На Zolgensma, который станет спасением, ведь ставится лишь единожды внутривенно, у семьи большая надежда. Но собрано на него только 180 миллионов тенге. Остаток к сбору составил более 800 миллионов.

Ранее мы уже рассказывали историю болезни Нуртаса Ерболулы. Мальчик стал падать в обмороки, а его развитие замедлялось. Врачи долго не могли поставить правильный диагноз, а выявленный диагноз СМА шокировал всех.

Реквизиты для помощи Нуртасу можно найти здесь>>.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954058-papochka-ty-silno-zaderzhalsya-kazahstantsev-rastrogalo-video-vstrechi-voennogo-s-synovyami/