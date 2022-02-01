Главу детсада уволили за поборы с подчиненных на востоке Казахстана

Иллюстративное фото: акимат Алматы

В Восточно-Казахстанской области руководителя детского сада уволили за сборы денег с трудового коллектива, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Отмечается, что деньги заведующая детсадом собирала на проведение государственной аттестации.

"Обращение рассмотрено на заседании консультативно-совещательного органа по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов организаций образования Восточно-Казахстанской области. Факт сбора денежных средств подтвердился", - говорится в сообщении.

В итоге, руководителя дошкольного учреждения уволили.

Отмечается, что в комитет и его территориальные органы поступают анонимные жалобы на поборы в разных коллективах. Например, в Туркестане в call-центр 1414 поступило анонимное обращение о том, что в одной из городских школ c педагогов собирали деньги на проведение государственной аттестации.

"По каждому случаю комитет совместно с ДОКСО и местными органами управления образования проводит ряд соответствующих мероприятий", - отметили в МОН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953931-glavu-detskogo-sada-uvolili-za-pobory-s-podchinennyh-v-vko/