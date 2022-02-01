Нет пальчика, кисть загнута внутрь: девочка родилась с несколькими пороками в Караганде

Анна Рубцова с мамой. Фото: из личного архива

Анна Рубцова из Караганды родилась в 2020 году и сразу же родителей ждал неприятный сюрприз - у девочки выявились врожденные диагнозы - отсутствовал палец руки, одна рука оказалась короче другой, а бедро было вывихнуто. Но семья не поддалась отчаянию и всячески борется за здоровье малышки. Правда, финансовые ресурсы семьи не безграничны, передает NUR.KZ.

"Анна - второй и долгожданный ребенок. У нас подрастал сын и мы с мужем очень хотели дочку. Беременность протекала абсолютно нормально, никаких жалоб и проблем не было. Все УЗИ и скрининги мы проходили вовремя и все было прекрасно, пока на 30 неделе беременности, на УЗИ, врач не увидела у малышки большое отставание в развитии.

У ребенка был очень маленький вес, плод в 30 недель выглядел на 22-23 недели. Начались повторные, частые УЗИ, контроль каждую неделю, бесконечные больницы. Мнения врачей разделились: кто-то говорил, что плод не выживет, другая часть была настроена оптимистично. Так я доходила до срока беременности 37 недель", - вспоминает Наталья, мама девочки.

Анна родилась весом 2144 граммов и только в роддоме выяснилось, что у ребенка врожденный порок развития. У девочки выявили вывих бедра. Родителям удалось найти врача в Тольятти, чтобы избежать операции. В результате, врач методом гипсования за 4 месяца вылечил Анне вывих бедра.

Также была проведена консультация по поводу руки: врачи сказали, что ей понадобится операция в возрасте 4-5 лет. Однако родители не хотят ждать так долго, потому как от своевременности лечения зависит здоровье девочки.

"Мы нашли врачей Санкт-Петербурге, специализирующихся на подобных диагнозах (у Анечки отсутствует большой палец на руке и лучевая косорукость, то есть, неправильно развита рука, из-за чего ручки разной длины).

Врачами из Санкт-Петербурга тоже озвучено мнение, что следует незамедлительно приступить к лечению ввиду того, что, чем раньше начать, тем более эффективных результатов возможно достигнуть. У нашей дочери при рождении и до момента лечения не сгибались пальчики на руке, только мизинец давал небольшую реакцию, хвата нет, кисть загнута вовнутрь", - объясняет Наталья.

28 августа 2021 года девочке сделали первую операцию - на руку поставили дистракционный аппарат (аппарат Илизарова), который нужно носить минимум полгода, с ежедневной корректировкой для выпрямления руки. Уже есть определенные улучшения, отмечает мама. Аня начала шевелить указательным пальчиком, начала брать легкие предметы.

Следующая операция назначена на март 2022 года, проходить она будет в Москве. Стоимость операции с перелетом и проживанием составит 4 миллиона тенге. Сейчас уже собрано 800 000 тенге. Финансовые ресурсы семьи уже полностью исчерпаны.

"У нас нет ресурсов, у нас нет активов для продажи, мы живем в съемном жилье, у нас нет дорогих ценностей, чтобы продать ради лечения дочери, но мы не можем опустить руки, мы не можем предать доверие своего ребенка. Помогите нам, пожалуйста, подарить дочке здоровое детство", - заключила Наталья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953799-net-palchika-kist-zagnuta-vnutr-devochka-rodilas-s-neskolkimi-porokami-v-karagande/