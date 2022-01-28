Отвалившаяся на ходу дверь автобуса рассмешила жезказганцев (видео)

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В Жезказгане у автобуса на полном ходу отвалилась дверь. Инцидент попал на видео и рассмешил жителей города. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена отвалившаяся на ходу дверь автобуса. В момент происшествия в автобусе находились пассажиры. Они запечатлели, как кондуктор поднял дверь и прислонил к проему. Кадры рассмешили горожан.

"Pебята, это круто! Наоборот, это же трансформер, технология будущего", - написал один из пользователей.

"Кошмар, когда до нас дойдет цивилизация? С каждым годом мы возвращаемся на десятки лет назад", - пишет другой пользователь Сети.

"Зато мы в числе развитых стран", - написал третий подписчик.

Ситуацию прокомментировали в акимате Жезказгана. В ведомстве отметили, что на видео был запечатлен автобус маршрута №5. Его уже сняли с рейса и отправили на ремонт.

"Во время движения автобуса маршрута №5 перевозчика ИП Михальчук с петель упала входная дверь, из-за чего автобус сошел с рейса на ремонт. Отделом ЖКХ подрядчику выдано предписание не выходить на график.

Маршрут №5 обслуживают 8 автобусов ПАЗ-32054 (2007 года выпуска) ИП Михальчук. В данный момент на линии 5 автобусов: один в резерве, два в ремонте. Интервал графика движения соблюдается", - сообщили в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953578-otvalivshayasya-na-hodu-dver-avtobusa-rassmeshila-zhezkazgantsev-video/